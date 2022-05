Les addictions, ce sont des maladies complexes. Mais il y a pas d'équivoque, c'est une maladie chronique du cerveau avec des racines biologiques, psychologiques et sociales.

Il est important de savoir que c'est une maladie et pas une faiblesse morale, on est bien plus enclin à essayer de trouver des solution ou de se soigner.

Pour Patrick Bordeaux, pédipsychiatre, toutes les addictions ont le même fonctionnement. On consomme ou on développe un comportement pour ne pas se sentir mal

Et pourtant, il existe encore beaucoup d'idées reçues sur le sujet.

Si tu viens 3 fois aux urgence pour intoxication alcoolique, le médecin sait que c'est une maladie, mais souvent, il vous mettra un peu sur le côté. Pour lui, ce n'est pas une urgence

Patrick Bordeaux, pédopsychiatre, pour son livre " Se libérer de l’addiction en reprogrammant son cerveau " (Ed. de l’Homme).