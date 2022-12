Se laver moins mais mieux, une bonne idée pour la peau et le climat.

Depuis le XIXe siècle et les travaux de Louis Pasteur, on sait que se laver détruit une grande partie des bactéries responsables d'épidémies. Mais, aujourd'hui, "dans nos cabinets, on voit trop de gens qui se lavent de façon excessive, plusieurs fois par jour, le plus souvent par phobie des virus", rapporte Laurence Netter, dermatologue et vénérologue à Paris.

"Le risque, c'est d'altérer le film hydrolipidique de surface, qui permet à la peau de rester naturellement saine."

Les dermatologues recommandent de se concentrer sur les parties où se nichent les microbes et la transpiration en utilisant le minimum de produits détergents ou d'agents moussants, qui agressent la peau.

"Si on adopte cette hygiène et qu'on prend une douche tous les deux ou trois jours, cela ne pose aucun problème, sauf si on transpire beaucoup ou qu'on fait du sport", résume Laurence Netter. "C'est même l'idéal pour concilier une bonne hygiène, une peau saine et une faible consommation énergétique" selon elle. "Se laver une fois par jour, au savon, tout le corps, n'est pas nécessaire", abonde Marie Jourdan.

Quant au bain, autant l'oublier. Il engloutit entre 150 et 200 litres d'eau. Et s'il reste associé à un moment de détente, il est souvent trop chaud ou trop long, ce qui assèche la peau en déséquilibrant la composition de l'épiderme.