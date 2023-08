Se frotter les yeux : bonne ou mauvaise idée ?

" Jeter de la poudre aux yeux ", " Avoir le compas dans l’œil ", " Tenir quelqu’un à l’œil " : la langue française fourmille et déborde même d’expressions familières liée à nos yeux. C’est normal car l’être humain est essentiellement un être visuel, qui se base donc principalement sur ce sens pour appréhender son environnement. Cela dit, existe-t-il un geste quotidien maladroit, dont on devrait se passer pour prendre soin de nos yeux et éviter de générer des soucis à long terme ? On dirait bien que oui…

De fait, se frotter les yeux fait partie des actions quotidiennes qui devraient si possible être évités. Mais pourquoi ? Et que se passe-t-il dans nos yeux ?

Un effet boule de neige

Nous nous frottons les yeux parce que quelque chose nous démange. Dès lors c’est presque un réflexe : on utilise nos mains et nous les frottons pour nous soulager. Et c’est vrai que le plus souvent, ça marche ! Cela pour la raison suivante : en faisant ce geste nous provoquons la libération de larmes, qui viennent lubrifier la zone, ce qui nous fait du bien sur le moment.

Le problème, c'est qu’en nous frottant les yeux, nous produisons également de l'histamine, une substance irritante que l'on retrouve dans tous les phénomènes allergiques. En produisant de l'histamine, il y a donc un risque de provoquer une irritation allergique. Pour rappel, beaucoup de médicaments anti-allergiques s’appellent des antihistaminiques…

La cornée et le kératocône

En se frottant les yeux, on peut aussi générer des griffes dans la cornée, cette partie de l'œil la plus proche de l'extérieur, qui s’apparente donc à une sorte de vitre. Si la vitre se griffe, la vision sera moins bonne. Et si ces micro-griffures deviennent plus importantes, cela peut tellement abîmer la cornée qu'elle peut se déformer et faire apparaître un kératocône. Ce phénomène peut être extrêmement embêtant car la vision en est altérée. Et ce n’est pas tout !

Notre peau, à l’image d’un pétale de fleur

La peau est l'organe le plus grand de notre corps. Mais elle n'est pas aussi solide partout. Elle est par exemple extrêmement fragile et délicate autour des yeux, un peu comme des pétales de rose. Nous n’oserions pas les froisser sans peur de les abîmer ? Eh bien c’est en quelque sorte la même chose avec nos paupières… A force de les frotter le risque c’est de les endommager jusqu’à provoquer des microlésions qui peuvent donner naissance, à terme, à l’apparition de rides précoces, prématurées.

Quelles sont les alternatives ?

Une solution simple quand nos yeux nous démangent trop, c'est d'utiliser une petite lingette imprégnée d'eau fraîche stérilisée. Cela aide et apaise ! Tout comme la camomille, l’eau fraîche stérilisée représente un remède simple qui fonctionne très bien.

Et puis si la raison de nos sensations d’irritation c’est une sécheresse de l'œil, parfois liée à un temps trop long devant des écrans, il existe des gouttes appelées des larmes artificielles. Une aide très simple qui nous évitera bien des complications !

