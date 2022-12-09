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Ukraine - Україна

Зробіть щеплення від грипу | Se faire vacciner contre la grippe

© Getty Images

il y a 2 heuresTemps de lecture2 min
Par Charlotte Legrand

Ще час. Влада Брюсселя навіть запускає кампанію, щоб спробувати переконати групи ризику: людей старше 50 років, вагітних жінок, людей із зайвою вагою, працівників сфери охорони здоров’я. .

 

 У Брюсселі "цифри вакцинації проти грипу падають протягом двох років". Однак, оскільки коронавірус все ще присутній і очікується посилення циркуляції вірусу грипу, найближчими тижнями лікарні, швидше за все, будуть сильно заповнені.

 

Як отримати свою вакцину?

Ії можна придбати без рецепта в аптеках. Тоді просто підіть із вакциною  до свого сімейного лікаря або, якщо вам потрібно піти зробити щеплення від Covid, віднесіть його до центру вакцинації, щоб уколоти його в обидві руки (з одного боку Covid, з іншого — вакцина проти грипу).

 

Групи ризику отримують відшкодування, і в кінцевому підсумку вони повинні сплатити лише доплату в розмірі приблизно 4 євро (2 євро для статусів BIM). Значні знижки отримують і ті, хто отримує соціальний тариф.

 

Зверніть увагу: не забудьте вступити в компанію взаємного страхування. Це дуже важливо в Бельгії, щоб скористатися перевагами відшкодування витрат на медичне обслуговування.

У цьому перекладеному українською мовою документі ви знайдете багато корисної інформації!

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Ось що вам необхідно знати про компанії взаємного страхування у Брюсселі.

Se faire vacciner contre la grippe 

Il est encore temps . Les autorités bruxelloises lancent même une campagne pour tenter de convaincre les populations à risque : personnes de plus de 50 ans, femmes enceintes, personnes en surpoids, travailleurs du secteur des soins de santé. .

 A Bruxelles, "les chiffres de vaccination contre la grippe sont en baisse depuis deux ans". Or, avec le coronavirus toujours bien présent et l'attente d'une circulation accrue du virus de la grippe, les hôpitaux risquent de se remplir fortement ces prochaines semaines. 

 

Comment obtenir son vaccin? 

il peut être obtenu sans prescription, en pharmacie. Il suffit ensuite de se présenter avec le produit chez son médecin généraliste, ou, si l'on doit aller se faire vacciner contre la Covid, de l'emmener au centre de vaccination pour y être piqué dans les deux bras (d'une part Covid, de l'autre vaccin contre la grippe). 

Les groupes à risque sont remboursés et ne doivent finalement payer que le ticket modérateur, d'environ 4 euros (2 euros pour les statuts BIM). Les tarifs sont également très bas pour les personnes bénéficiant d'un tarif social. 

Attention : n'oubliez pas de vous affilier à une mutuelle. C'est très important en Belgique, pour profiter des remboursements de soins de santé. Vous trouverez dans ce document traduit en ukrainien un tas d'infos utiles !

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