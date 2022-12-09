Зробіть щеплення від грипу | Se faire vacciner contre la grippe

Ще час. Влада Брюсселя навіть запускає кампанію, щоб спробувати переконати групи ризику: людей старше 50 років, вагітних жінок, людей із зайвою вагою, працівників сфери охорони здоров’я. .

У Брюсселі "цифри вакцинації проти грипу падають протягом двох років". Однак, оскільки коронавірус все ще присутній і очікується посилення циркуляції вірусу грипу, найближчими тижнями лікарні, швидше за все, будуть сильно заповнені.

Як отримати свою вакцину?

Ії можна придбати без рецепта в аптеках. Тоді просто підіть із вакциною до свого сімейного лікаря або, якщо вам потрібно піти зробити щеплення від Covid, віднесіть його до центру вакцинації, щоб уколоти його в обидві руки (з одного боку Covid, з іншого — вакцина проти грипу).

Групи ризику отримують відшкодування, і в кінцевому підсумку вони повинні сплатити лише доплату в розмірі приблизно 4 євро (2 євро для статусів BIM). Значні знижки отримують і ті, хто отримує соціальний тариф.

Зверніть увагу: не забудьте вступити в компанію взаємного страхування. Це дуже важливо в Бельгії, щоб скористатися перевагами відшкодування витрат на медичне обслуговування.

У цьому перекладеному українською мовою документі ви знайдете багато корисної інформації!