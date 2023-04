Se faire livrer gratuitement des livres depuis la France, ça sera peut-être bientôt fini

Livraison obligatoirement payante pour les magasins belges

En effet, selon l’article 13 du décret encadrant le prix du livre en Fédération Wallonie-Bruxelles depuis 2017, la livraison d’un livre ne peut être gratuite ou réalisée à perte. Une remise de 5% peut cependant être offerte sur le prix réel de la livraison pour réduire légèrement les prix.

Dans la pratique, le site belge d’Amazon demande des frais de livraison de 2,49€ dès qu’un livre se trouve dans son panier et ce, quel que soit le montant de la commande (à l’exception des clients qui ont souscrit à l’offre premium Prime). Même constat du côté du site belge de la Fnac : 2,99€ de frais de livraisons sont demandés dès qu’un livre se trouve dans votre panier. Enfin, Club, autre grande enseigne belge, facture l’envoi d’un livre à 3,99€.

Du côté des libraires indépendants, la librairie Molière, présente à Charleroi et Bruxelles, demande entre 3,95€ et 4,95€ par livraison. Filigranes à Bruxelles pratique la livraison à 3,99€. L’Oiseau-lire, présente dans la ville de Visé en région liégeoise, est un peu plus chère avec une livraison proposée à 6€.

Nos librairies indépendantes n’ont donc pas tant à rougir face aux grandes enseignes de l’e-commerce installées en Belgique. De quoi garder une certaine compétitivité malgré les quelques centimes en plus demandés.

Reste que de nombreux Belges se tournent vers l’offre plus qu’alléchante de la filiale française d’Amazon. En effet, sur le site français de la firme de Jeff Bezos, les clients Belges peuvent se faire livrer gratuitement. Du moins, pour l’instant. Il est en effet plus que probable que l’entreprise révise son offre et que les Belges mettent la main au portefeuille.