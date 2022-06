Se faire lancer dans les airs et être rattrapé de près: on a testé le cheerleading

Né dans les universités américaines, le cheerleading se pratique aussi en Belgique dans des clubs sportifs ou dans le milieu universitaire.

"On fait beaucoup de portés. Nous sommes trois bases en dessous d’une fly (voltigeuse, ndrl). La fly, c’est la fille qui est dans les airs. Et sinon, il y a aussi quelques sauts et de la gym." "Et nous, on est dans une équipe de compétition, donc, pendant la plupart de l’année, on se prépare à cette compétition ou à d’autres événements " précise Alexia, cheerleader, qui a découvert le sport grâce aux réseaux sociaux.

On travaille plusieurs choses à la fois. Il y a l’endurance, il y a tout ce qui est cardio, il y a la musculation.

Caroline, cheerleader dans le même club, poursuit "On travaille plusieurs choses à la fois. Il y a l’endurance, il y a tout ce qui est cardio, il y a la musculation. Ça travaille les jambes, les cuisses, les bras, le gainage… ".

Le sport est effectivement très complet et peut se pratiquer en compétition. L’équipe Athanor Brussels Cheer s’est d’ailleurs qualifiée 3ème au championnat de Belgique cette année.