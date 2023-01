Presque dix ans plus tard, la "Journée de la douche avec un ami" se célèbre encore dans le pays chaque année, tous les 5 février. Et même si elle ne consistait pas initialement à se doucher à deux pour être plus écolo (l'ami en question n'étant autre que le pommeau de douche), la tradition s'est tout de même perpétuée et l'idée d'adopter une attitude "eco-friendly" en se lavant en a séduit plus d'un.

La douche est depuis longtemps considérée comme un poste clé pour préserver la planète et faire des économies d'énergie. Les "unwashed" font même le pari un peu radical de ne se laver plus que quelques fois par semaine ou par mois... voire plus du tout pour certains !

L'astuce de se laver à plusieurs n'est pas non plus sans rappeler une autre habitude écolo bien connue qui consiste à faire pipi sous la douche. Mais la perspective de combiner les deux semblera probablement peu ragoûtante aux yeux de bon nombre d'entre nous !