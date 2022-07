"Se donner à fond et partir sans aucun regret": l'objectif de Nafi Thiam aux Mondiaux d'Eugene

La délégation belge est bien installée à Eugene où les Mondiaux d'athlétisme débuteront dès ce vendredi. Tête de gondole de notre équipe belge, Nafissatou Thiam se prépare tout doucement à entrer en lice dans l'heptathlon, discipline dont elle est double championne olympique et vice-championne du monde en titre (NDLR: elle avait été sacrée championne du monde en 2017 à Londres).

Après un stage de 10 jours à Irvine, en Californie, 'Nafi' s'est dite contente d'être là pour ce rendez-vous, elle qui avait été victime d'une blessure au dos il y a quelques mois. "Ce stage s’est bien passé. Le but c’était surtout de s’acclimater et s’habituer au décalage horaire. Je suis contente d’être là et j’ai hâte de voir ce que ça va donner. Je n’ai pas envie de penser aux blessures d’avant ces Mondiaux. J’ai envie de me concentrer sur ma compétition", a déclaré la Namuroise au micro de notre envoyé spécial David Bertrand dans un style très télégraphique.

"Je me sens bien, la forme montait ces dernières semaines donc on verra bien ce que ça donne. Je veux me donner à fond et partir sans aucun regret. J’ai fait le travail, il n’y a plus qu’à voir ce que ça donne", a-t-elle ajouté.

L'heptathlon débutera dimanche avec le 100 mètres haies avant la hauteur, le poids et le 200 mètres. Lundi, la longueur, le javelot et le 800 mètres viendront ponctuer une épreuve multiple à laquelle participera aussi Noor Vidts, championne du monde en salle du pentathlon à Belgrade en mars.