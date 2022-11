Se dirige-t-on vers la première vague de froid de la saison ?

La masse d’air se rafraîchira dès ce samedi avec des maxima qui plafonneront entre 1 et 3°C samedi et dimanche après-midi. Cette arrivée d’air plus frais donnera un caractère hivernal aux précipitations. Des flocons de neige s’échapperont des nuages d'abord dans les régions proches de l'Allemagne dans la nuit de vendredi à samedi et puis en cours de week-end, la neige devrait progressivement concerner toutes les régions. Néanmoins, elle ne tiendra au sol que temporairement au-dessus de 300 à 400 m d'altitude.

Mais si le début du mois de décembre s’annonce gris avec un rafraîchissement de l’air, doit-on pour autant s’attendre à une vague de froid ?