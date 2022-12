Se déplacer en tant que piéton : un rappel de quelques règles utiles

Le trottoir est la partie de la voie publique dédiée prioritairement aux piétons. Quand il y en a un, ces derniers doivent l’utiliser. Même en marchant sur un trottoir, on peut être confronté à certains risques. Voilà pourquoi on conseille notamment à un piéton de regarder constamment devant lui. En consultant un smartphone, on peut p.ex. manquer un objet qui encombre le trottoir. Par ailleurs, le trottoir peut être traversé par des véhicules qui entrent ou sortent de propriétés privées, et dont le conducteur n’a pas nécessairement une bonne vue sur les piétons en approche.

Rappelons aussi que certains conducteurs peuvent aussi circuler sur le trottoir : les utilisateurs d’engins de déplacement non motorisé (à l’allure du pas), les cyclistes de moins de 10 ans en agglomération, et, hors agglomération, tous les cyclistes. Il existe aussi des trottoirs mixtes, annoncés par les signaux D9 ou D10, et où l’espace est partagé entre piétons et cyclistes. Voilà pourquoi, même si le piéton a la priorité, sa priorité des priorités est d’éviter de se blesser par inattention.

S’il n’y a pas de trottoir disponible, le piéton doit utiliser tout d’abord l’éventuelle piste cyclable, en cédant le passage aux cyclistes, cyclomotoristes et utilisateurs d’engins de déplacement.

S’il n’y a rien du tout, le piéton marche à gauche sur l’accotement. Pourquoi à gauche ? On fait de cette manière face à la circulation, on voit alors les véhicules arriver face à nous et les conducteurs de ces véhicules nous verront bien également.

S’il y a un obstacle ou un danger du côté gauche, alors on marche à droite.

Sans le moindre accotement disponible, on peut alors marcher sur la chaussée, en respectant les conseils ci-dessus. Mais on le voit, le Code de la route essaie d’éviter au maximum qu’un piéton se retrouve confronté au trafic motorisé, pour sa propre sécurité.