Se déplacer en Afghanistan : un enfer au quotidien pour les locaux

Après 30 ans de guerre, l’Afghanistan est complètement ruinée et n’a plus les moyens d’investir dans ses infrastructures. Une situation d’autant plus critique depuis que le pays est aux mains du gouvernement taliban, ouvertement corrompu. Depuis leur prise de pouvoir en 2021, le pays est même officiellement reconnu comme étant le plus pauvre du monde. Des problèmes économiques qui s’assortissent d’une hausse de la criminalité et d’un climat d’insécurité croissant dans les rues de Kaboul, Hérat ou Jalalabad.