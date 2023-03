Se déconnecter des réseaux sociaux ? Certains jeunes y pensent

Dans le monde, on est 8 milliards, et sur ces milliards de personnes, il y a plus de la moitié qui est sur les réseaux. Selon Social Media, en un an, on est passé de 4,2 milliards d’utilisateurs à 4,62 milliards. Plus, plus, plus et toujours plus… Et si on faisait un break ?

Tu as déjà essayé de te lancer le défi de ne plus aller sur les réseaux, même pire (ou mieux ?), de ne même pas aller sur ton téléphone ? Depuis un moment, pas mal de gens tentent l’expérience. Au Québec, un mouvement fait de plus en plus de bruit : PAUSE. Ils organisent des journées de déconnexions où pendant 24 heures, tu n’as pas le droit d’utiliser ton tel. En 2020, plus de 3500 jeunes Québécois de plus de 16 ans ont participé.