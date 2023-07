"Se consacrer au cinéma est une perte de temps": à 34 ans, Xavier Dolan prend sa retraite

"Je renonce au cinéma et à la réalisation." A 34 ans, Xavier Dolan, le réalisateur québécois aux multiples récompenses prend sa retraite. Une annonce faite dans le quotidien espagnol El Pais lors d’une interview pour promouvoir sa première série télé "La Nuit où Laurier Gaudreault s’est réveillé". Il ajoute : " Je n’ai plus l’envie ni la force de m’investir deux ans dans un projet pour qu’ensuite presque personne ne le voit. J’y mets trop de passion pour en retirer autant de déception."

Ce prodige du cinéma a commencé sa carrière avec "J’ai tué ma mère", un premier long-métrage projeté à Cannes en 2009, lorsqu’il n’a que 20 ans. Il sort ensuite presque un film par an dont "Mommy", Prix du Jury au Festival de Cannes en 2014 et "Juste la fin du monde" Grand prix du Festival de Cannes en 2016 et triplement césarisé l’année suivante. Il avait également réalisé des clips pour la chanteuse Adèle.

Ces prix prestigieux n’empêchent pas Xavier Dolan de faire face à des doutes : "J’en finis par me demander si mon cinéma n’est pas mauvais mais je sais qu’il ne l’est pas."

Mais c’est surtout l’usure qui semble avoir gagné le cinéaste devant le succès limité de ses deux derniers films et de sa série : "Je n’ai rien gagné avec la série. J’ai investi mon salaire dans la production et mon père a dû me prêter de l’argent. C’est un procédé très ingrat, je suis fatigué et découragé. La solution la plus simple, c’est de réaliser des publicités et de me construire une maison à la campagne."

Début 2023 il confiait déjà au média Première que le cinéma commençait à lui peser : "Je n’ai pas envie d’en faire, d’en écrire, d’en réaliser, d’en promouvoir. De porter un projet à bout de bras durant deux ans […] calculer ce que je vais porter à une première, ce que je vais dire dans une interview, comme je vais m’habiller pour une couverture… Ça ne me fait plus envie. Ça ne m’intéresse plus."

Cette retraite marque aussi un éloignement de la fiction qu’il juge futile face aux grandes crises actuelles comme il l’explique cette fois dans les colonnes d’El Mundo : "Je ne comprends pas à quoi ça sert de s’efforcer à raconter des histoires pendant que le monde s’écroule autour de nous. L’art est inutile, et se consacrer au cinéma une perte de temps. Je réfléchis à ce à quoi consiste mon travail et je me vois écrire, tourner, monter, dans le processus de post-production… Puis je voyage à travers le monde pour raconter ce que j’ai tourné, monté et post-produit… On fait comme si on avait le temps mais s’il y a bien quelque chose que nous n’avons pas, c’est le temps."