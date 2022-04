Se chauffer ou rouler grâce à nos déchets verts, c’est possible en Wallonie !

Parmi les alternatives aux énergies fossiles, on retrouve la biométhanisation. Elle consiste en la dégradation d’une biomasse, par exemple un tas de lisier et de fumier provenant d’un élevage, ou encore des déchets organiques d’une usine agro-alimentaire. On laisse cette matière, appelée " biomasse ", chauffer dans une cuve pour en arriver à un " biogaz " : composé de 60% méthane et de 40% CO2. Ce " biogaz " sera purifié afin d’isoler le méthane comme énergie.

En résumé, on recycle de la matière organique pour la transformer en une source d’énergie. Sont ainsi produits : des systèmes de chauffage ou encore du CNG, un carburant pour véhicules motorisés.

Une valorisation qui fonctionne en circuit court puisqu’un agriculteur peut utiliser la matière organique produite par son élevage pour la transformer en biométhane et donc chauffer ses bâtiments ou vendre du CNG. C’est ce que fait Daniel Coulonval, un agriculteur de Viroinval, rencontré par Boukè.