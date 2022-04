Se blesser à cause d’un pavé déchaussé, peut-on se retourner contre la commune ?

Quatre points de suture et un sérieux coquard plus tard, Florence a décidé de porter plainte contre la commune d’Ixelles pour obtenir réparation. "Je vais leur envoyer la facture de l’ambulance et tout ce qui ne sera pas pris en charge par la mutuelle. Je vais porter plainte pour mauvais entretien. Il faut faire quelque chose pour attirer leur attention, pour qu’il n’y ait pas d’incident plus grave plus tard", conclut l’Ixelloise.