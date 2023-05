"Se battre encore" : un court-métrage à ne pas manquer, ce mercredi sur La Trois

Quatrième court-métrage d’Arthur Lecouturier, "Se battre encore" rejoint par certains aspects "Petits pas", sorti en 2013, qui abordait lui aussi le rapport complexe à la maternité. Il a été présenté au Brussel Short Film Festival en 2021, et faisait partie de la présélection des Magritte du cinéma dans la catégorie "meilleur court-métrage de fiction" lors de cette même année.

Pour camper le rôle principal, le réalisateur fait appel à Regina Bikkinina, qu’on avait pu voir en 2020 dans la série belge "Into the night". Elle donne ici la réplique à Michelangelo Marchese, un acteur rompu à l’exercice de la comédie, puisqu’outre les nombreux rôles qu’il a pu interpréter au théâtre, au cinéma ou à la télévision, il a également doublé nombre de films, séries et dessins animés.

"Se battre encore", un court-métrage à voir ce mercredi 17 mai à 23h sur La Trois.