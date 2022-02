Se battre à l’épée comme au Moyen-âge : connaissez-vous le Béhourd, le full-contact médiéval ?

En Belgique, le Béhourd est encore hyperconfidentiel. Il n’existe que 3 clubs en Belgique : à Liège, à Charleroi et à Gand.

A cause du Covid, le club de Charleroi n’a pas encore eu l’occasion de participer à une compétition. Pierre Emmanuel, le capitaine de l’équipe est impatient d’en découdre " les gens ressortent de là en se sentant vivant comme jamais. Clairement, je pense qu’au début il y a un peu de peur et d’appréhension. Mais une fois qu’on est dans la mêlée, on oublie tout ça et on se défoule à 100%, on donne tout ce qu’on a."

Une nation domine ce sport médiéval : Les Russes. "Ils sont nés pour se battre ces gens-là" assure Valentin " dans l’équipe russe, il y a d’anciens membres des forces spéciales. Je pense qu’ils n’ont jamais été battus !"

Le prochain championnat du monde aura lieu en juillet prochain en Roumanie