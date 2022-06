Se baigner, oui mais pas n'importe où ...

Dès que le thermomètre grimpe en flèche , le gérant de la capitainerie à Namur fait le même constat : " beaucoup de gens viennent se baigner ici; ils sautent à l'eau, soit des pontons , soit carrément des bateaux des plaisanciers sur lesquels ils montent pour s'élancer. Il y a des bateaux qui passent donc c'est dangereux et en outre , c'est totalement interdit! On rappelle qu'il n'y pas de zone de nage autorisée en Meuse".

Risque d'accident , de noyade , d'hydrocution , les dangers de la baignade sont réels .

Dans la Province de Namur, le Service public de Wallonie a ouvert 7 zones au public, qu'il s'agisse de plans d'eau comme le lac de Bambois ou de rivières, comme la Lesse à Houyet. Ces sites sont contrôlés par l'Institut scientifique de Service public et par le Service public de Wallonie. Le critère sanitaire est essentiel , comme le précise Catherine Latour , la gestionnaire des eaux de baignade pour le SPW. " Notre travail consiste à analyser les escherichia coli et les entérocoques - ce sont des bactéries- et ces deux paramètres nous permettent de voir si la qualité de l'eau est bonne ou pas ; comme nous procédons à des contrôles toutes les semaines ou tous les 15 jours selon les sites , cela explique qu'un lieu accessible puisse être fermé pendant quelques jours ." Les fortes chaleurs , comme celles qui s'annoncent peuvent aussi favoriser le développement d'algues bleues - des cyanobactéries- qui peuvent être toxiques.

Dans les zones de baignade autorisées , vous ne risquez donc pas d'attraper une gastro-entérite mais tout danger n'est pas écarté pour autant. Une zone ouverte au public ne signifie pas qu'elle est surveillée; la présence de maîtres-nageurs dépend en effet des autorités communales ou du gestionnaire du site.