SDJ, SDR: quand les journalistes s'organisent

L’efficacité d’une SDJ/SDR dépend notamment des membres qui la composent.

" Il y a autant de SDJ/SDR que de rédactions ", résume Martine Simonis. " Puisqu’il n’y a pas de statut ni d’obligation d’actions, une SDJ peut exister et rester en sourdine ou, au contraire, être extrêmement réactive sur tous les aspects d’une rédaction. J’ai connu des SDJ avec beaucoup d’influence et de pouvoir. Ça dépend très fortement des membres d’un bureau. Ce sont des rapports de force, des habitudes de mobilisation, c’est se positionner comme un vrai partenaire de négociation. Et ça, ça prend du temps et de l’énergie. "

Les journalistes qui choisissent de s’impliquer activement dans une SDJ/SDR le font bénévolement et généralement, sur leur temps libre.

" J’ai arrêté parce que ça me prenait beaucoup trop de temps ", raconte Mélanie Joris. " On porte beaucoup sur nos épaules en plus de notre travail à temps-plein. C’est du travail les soirs, les temps de midi. Si la hiérarchie déplaçait une réunion de liaison alors que j’étais en récup, j’y allais quand même. Les assemblées générales prennent des heures. Ça commence à 20h et on ne sait pas quand ça finit. Ce sont surtout les président.e.s et vice-président.e.s qui prennent cette charge. Le reste du Bureau est plutôt épargné ".

Du côté de l’Avenir, l’implication semble plus gérable même si elle dépend fortement du contexte de l’entreprise. " Ça ne me prend pas tant de temps que ça. Je dirais qu’on a 4-5 grosses réunions par mandat (nldr : un mandat dure 2 ans) ", explique Frédéric Bleus. " Il n’y a pas vraiment de réunions prévues. Quand des collègues remontent des réflexions éditoriales ou des plaintes, on les regroupe et on interpelle la Direction. Évidemment, lors de gros événements, comme le rachat de notre journal par le groupe IPM, on a plus de travail ".

Se confronter à sa hiérarchie, c’est aussi prendre le risque de s’exposer, sans aucune protection légale liée à ce statut.

" On peut avoir une image de casse-couilles quand on est membre du bureau ", confirme Frédéric Bleus. " À l’époque de Nethys, ce n’était pas toujours hyper rassurant d’être en première ligne. Mais maintenant, ça va. On est l’empêcheur de tourner en rond. Notre mission, c’est de rappeler qu’on travaille pour le public ", insiste le journaliste sportif.

Pour Mélanie Joris, la situation a évolué au fur et à mesure de son engagement au sein de la SDJ de la RTBF. " Je me suis engagée pour porter les revendications des pigistes. J’ai eu un peu peur à ce moment-là que cet engagement me porte préjudice pour la suite mais après, j’ai obtenu mon CDI et je n’ai plus jamais craint cette position ". Mélanie Joris voit son expérience de vice-présidente comme un apprentissage des rouages de l’entreprise. " On apprend beaucoup quand on est membre actif du Bureau : sur la façon dont les décisions sont prises, sur la réorganisation d’une grille horaire, …Grâce aux réunions de liaison, tu désamorces des tensions ; ça permet de mieux communiquer et de se comprendre, mutuellement. Les conversations étaient animées mais toujours respectueuses. Parfois, les chefs se braquent sur un mot d’un communiqué de presse. On doit leur expliquer ce qu’il y a derrière ce mot. C’était très chouette de défendre les collègues. Je suis déçue de ce qu’on n’a pas pu obtenir pendant que j’y étais mais la SDJ reste un organe puissant. Quand tu dis " SDJ " dans la rédaction ou à la hiérarchie, il y a un respect, une aura. On peut peser. "

Même son de cloche du côté de Frédéric Bleus : " Même quand on vient avec des infos pas sympathiques, notre chef nous dit qu’on est utiles pour qu’il aille discuter avec la direction du groupe. Par exemple, on a été en première ligne dans la réflexion sur la surcharge de travail liée à la volonté de collaboration avec LN24 ou la fusion des services sport de la DH et de l’Avenir. On a poussé la réflexion assez loin et on est arrivés à faire signer des conventions qui garantissent la ligne éditoriale de chaque titre du groupe. "