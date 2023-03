SDF, orpheline et sans diplôme, Nadia Aimé devient une pointure de la cybersécurité

"Née au Kenya, j’ai été adoptée peu après ma naissance", entame Nadia Aimé. "A l’âge de 15 ans, mes deux parents décèdent et je me retrouve seule et sans abri, à errer dans les rues de Bruxelles".

Aujourd’hui âgée de 29 ans, Nadia Aimé est experte en cybersécurité chez Microsoft. Son profil attire les plus grandes entreprises de la tech. Pourtant, rien ne la prédestinait à une carrière aussi brillante.

"Je suis restée près d’un an dans la rue, j’ai ensuite été prise en charge par le CPAS et je suis passée d’un internat à un autre avant d’entamer une formation en tant que commis de cuisine", poursuit-elle sur le même ton souriant et résilient.

La rue, la faim et l’alcoolisme m’ont appris l’humilité.

La cuisine, Nadia adore. "D’ailleurs, aujourd’hui mes enfants sont fans de mon gratin et de mon tiramisu maison", précise-t-elle. Mais les horaires coupés et les fins de service après minuit ne conviennent pas à la jeune femme alors âgée de 19 ans. "Je n’avais pas de vie, pas d’amis, pas d’activités. J’ai alors sombré dans l’alcoolisme, c’est presque inévitable dans ce milieu", se justifie Nadia qui décide alors de se trouver "un vrai travail".

Sans aucun espoir et persuadée de ne pas être sélectionnée, Nadia postule alors pour un poste d’assistante administrative à l’ULB. "Dans la salle d’attente, avant mon entretien, je me demande ce que je fais là. Tout le monde débarque avec un diplôme, sauf moi." Mais à l’entretien, le profil atypique de Nadia et son énergie débordante font mouche. Contre toute attente, elle décroche le poste. "Travailler assise à un bureau derrière un ordinateur et répondre au téléphone, j’avais l’impression de vivre un rêve éveillé."