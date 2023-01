SD Worx fière de son ADN féminin : "Sympa d’être une équipe autonome et d’être la meilleure équipe du monde"

SD Worx est l’une des dernières à "résister". Pendant que la plupart de ses concurrentes s’associent à des structures masculines, la formation néerlandaise cultive sa spécificité et continuer de dominer.



"We spark succes" ("nous suscitons le succès", ndlr), martèle l’équipe sur ses réseaux sociaux. Les coureuses traduisent ce slogan sur la route en accumulant les victoires. Les chiffres parlent d’eux-mêmes : la formule 100% féminine fonctionne. Et plus que bien. Depuis la mise sur pied du World Tour en 2016, SD Worx (précédemment Boels-Dolmans) a remporté le classement par équipes à cinq reprises. Seule exception : 2020, l’année du Covid.



Plus de diffusion, un intérêt grandissant, le cyclisme féminin est en plein boom. … L’Union cycliste internationale incite les équipes masculines à inclure un volet féminin à leur projet. Certains sponsors sont aussi demandeurs d’une représentation féminine. En 2023, 12 des 15 équipes du World Tour féminin sont ainsi liées avec une formation de l’élite masculine. Seuls Liv Racing, Canyon-Sram et SD Worx continuent de faire cavalier seul.



"Ce n’est pas comme si une équipe féminine ne pouvait pas exister sans une équipe masculine", réplique Anna van der Breggen, ancienne championne du monde, devenue directrice sportive la saison dernière. "Nous voulons, en tant qu’équipe, être aussi bons que possible. Et pour le moment cela fonctionne très bien avec l’équipe féminine que nous sommes. Naturellement, si vous avez des liens avec une équipe masculine vous avez peut-être plus de possibilités au niveau du matériel, du budget. Mais notre situation a aussi des avantages. En étant une équipe uniquement féminine, nous constituons la priorité. Nous ne voulons pas être associées à une équipe masculine. Ce n’est pas quelque chose que l’on recherche. Nous sommes une équipe féminine. Et tant que l’on peut prolonger la situation actuelle, c’est très beau".