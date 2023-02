Sculpture de glace : il crée une impressionnante épée inspirée d'un jeu vidéo

Direction la Chine où un artiste de talent fait parler de lui sur Douyin (la version chinoise de Tiktok) sous le nom de @gaolaoyao3899. Il a pris l’habitude de filmer le processus de création de ses œuvres et de les diffuser sur les réseaux sociaux. Une fois que la température est assez basse, en hiver, la glace, son matériau de prédilection, est prête à accueillir ses réalisations.

Il a déjà créé des bas-reliefs de dragons, de serpents et sirènes saisissants de réalisme et de poésie. Chaque sculpture est unique et montre tout le savoir-faire de l’artiste. Sa dernière création en date est inspirée du jeu vidéo Naraka : Bladepoint, il a recréé une épée présente dans le jeu mais, cette fois-ci, la création est détachée de son support de glace et est entièrement manipulable. L’artiste la manipule d’ailleurs avec une grande dextérité.