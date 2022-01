SCREEN SPEAKER : Je ne trouve plus le bouton de lecture de vos articles. Pourquoi ?

Le bouton de lecture des articles a été désactivé temporairement afin de pouvoir le tester sur nos nouveaux articles et afin qu’il soit pleinement fonctionnel. Il reviendra dès que tous les tests auront été concluants.

Pour la mise en place de ce site, nous avons travaillé en étroite collaboration avec Any Surfer et Anais Digital, 2 organismes spécialisés dans l’accessibilité des sites et reconnus comme tels afin de répondre aux normes légales. Le premier pour des audits et le second pour des tests avec personnes en situation de handicap.

Le site est adapté pour être utilisé avec des outils d’accessibilité comme les lecteurs d’écran, les grossisseurs d’écran, la navigation au clavier.