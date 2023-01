Scream VI : la bande annonce, terrifiante, promet du renouvellement

Kevin Williamson, le scénariste à l'origine de cette saga d'horreur complètement méta (et par ailleurs créateur, dans un tout autre genre, de la série Dawson) n'a pas écrit ce nouvel épisode mais l'a supervisé alors qu'il rédigeait le scénario d'un autre "Slasher", Sick, pour la plateforme américaine de NBC Peacosk, film qui se déroule en pleine pandémie de près et dont on vous met la bande annonce en bonus ci-dessous.

Comme dans l'épisode précédent, en plus de Courteney Cox dans le rôle de Gale Weathers, seul personnage à être présent dans tous les épisodes de la saga (mais au vu de la bande annonce, on se dit que c'est peut-être la dernière fois), on retrouve LA star du moment depuis la série Mercredi, Jenna Ortega. On quitte l'habituelle ville de Woodsboro pour New York avec notamment une scène dans le métro déjà entraperçue dans le teaser.

Un épisode qui semble promettre un véritable renouvellement de la saga (par exemple, "slasher" oblige, on n'associe pas le tueur Ghostface à un fusil comme dans la scène de l'épicerie mais bien à un couteau). A vérifier en mars dans les salles.