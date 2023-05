Scream : un film d'horreur dont le masque... était déjà vendu cinq ans avant sa sortie au cinéma

À l’origine de cette histoire, il y a Kevin Williamson, un aspirant scénariste de 30 ans. C’est un fan du film Halloween de John Carpenter, un modèle du genre 'slasher' avec son tueur masqué armé d’un long couteau : Michael Myers. Ce film de 1978 a lancé la mode des films à assassins au visage dissimulé comme Vendredi 13. Mais, depuis quelques années, le genre s’essouffle. Et Kevin rêve d’imaginer une nouvelle vague de films du même genre, des films qui rendraient hommage à leurs glorieux ainés mais qui, en plus, les citeraient en permanence, multiplieraient les références aux films d’horreur et qui commenteraient les classiques que les fans connaissent par cœur.

Kevin Williamson rédige un scénario mettant en scène un tueur masqué qui s’attaque aux jeunes d’une petite ville américaine, comme dans Halloween. Il l’intitule A Scary Movie, "un film d’horreur", qui deviendra ensuite Scream, "Cri". Comme la chanson de Michael Jackson.

Le réalisateur choisi est un grand nom du cinéma d’horreur : Wes Craven, le créateur de Freddy Krueger. Dans le scénario de Williamson, le tueur s’appelle simplement "le tueur masqué" et il n’est pas décrit. C’est l’équipe du film qui va développer son apparence et c’est la productrice Marianne Madalena qui va trouver le masque… qui existe déjà dans les magasins depuis plusieurs années. C’est un masque vendu pour Halloween depuis 1991. On l’appelle "le fantôme aux yeux cacahuète". Son design s’inspirait de la peinture Le cri d’Edvard Munch, d’un fantôme qui apparaissait dans les dessins animés Betty Boop dans les années 30 et de l’affiche du film The Wall de Pink Floyd.