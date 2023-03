Scream : la saga qui a révolutionné le cinéma d’horreur

Avec son masque de fantôme iconique, sa tunique noire et son couteau, Goshtface a terrorisé toute une génération. Ce qui rend la figure du célèbre tueur de la franchise si singulière, c’est son humour cinglant et le mystère autour de son identité. En effet, contrairement aux sagas d’horreur traditionnelles dans lesquelles le même antagoniste terrifie les personnages dans chaque film comme Michael Myers (Halloween), Jason Voorhees (vendredi 13) ou Freddy Krueger (Les Griffes de la nuit), Scream a brisé les conventions établies en offrant aux spectateurs l’opportunité de spéculer sur le(s) protagoniste(s) qui se cache(nt) derrière le masque de Ghostface. Les intrigues qui se concentrent sur le mystère autour de l’identité du tueur ont un nom : le “Whodunit”. L’expression est une contraction de la phrase “Who done it ?” que l’on peut traduire par “Qui a fait ça ?”. Toute la structure du récit s’articule autour d’une énigme et le spectateur est maintenu en haleine jusqu’à la résolution finale qui dévoile enfin le visage du tueur. D’Agatha Christie à Scream, il n’a qu’un pas.