Scouts toujours… sans prairie !

Le joli village de Balâtre (Jemeppe-sur-Sambre) inaugurait ce 11 février 2023 une nouvelle unité scoute, au grand soulagement de ce papa : cela fait plus d’un an que nous cherchions à inscrire notre fille de 10 ans. Les 5 unités voisines proposent des listes d’attente. Sans la création de cette nouvelle unité, nous aurions dû élargir notre périmètre de recherche à plus de 15 kilomètres de chez nous.

Les listes d’attente : le phénomène est désormais habituel. La fédération "Les Scouts" accueille chaque année un millier de nouveaux membres, principalement à Bruxelles, dans le Brabant wallon et à Namur. Une dizaine de projets de nouvelles unités sont sur les rails. Le mouvement compte 66.000 inscrits.

Plus de scouts, moins de semaines de vacances d’été, on comprend le casse-tête. La fédération rêve d’un alignement des congés scolaires de ses animés et ceux de ses animateurs. Cela permettrait, pourquoi pas, d’organiser des camps en automne ou au printemps.