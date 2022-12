Scott Parker en pole position pour devenir le nouveau coach du Club de Bruges

Mais qui est donc ce Scott Parker, jeune coach de 42 ans ? Eh bien si, chez nous, il est relativement méconnu, en Angleterre il est loin d’être un perdreau de l’année. En tant que joueur, déjà, Parker est devenu l’une des icônes de West Ham, disputant plus de 100 matches avec les Hammers entre 2007 et 2011. Milieu de terrain pas forcément athlétique mais à la vision du jeu bien au-dessus de la moyenne, international anglais à 18 reprises, il est par ailleurs passé par Chelsea, Tottenham ou Fulham avec plus ou moins de réussite. En 2017, il a arrêté sa carrière pour embrasser une 2e vie d’entraîneur.

D’abord adjoint de Fulham, il a pris la tête des Cottagers en 2019 et a aidé le club à remonter en Premier League dès sa 1e saison. Malheureusement, Fulham a fait l’ascenseur dès la saison suivante et Parker a donc quitté Londres pour s’engager avec Bournemouth, autre club de Championship. Là aussi, il parviendra à faire remonter le club en Premier League, avant de le quitter en août 2022 après quelques semaines difficiles et un mercato estival insuffisant selon lui.

En posant ses valises en Pro League, il pourrait donc connaître sa toute première expérience à l’étranger.