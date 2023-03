Scott Parker a-t-il un avenir à Bruges ? "Il manque de professionnalisme et n'a pas le niveau"

Ridiculisé à Ostende vendredi dernier (3-0), le FC Bruges accuse désormais... 21 points de retard sur le leader, le Racing Genk, après 28 journées de Pro League.

La quatrième place au classement du triple Champion de Belgique en titre ne tient plus qu'à un fil, alors que sur la scène européenne, les Blauw & Zwart, battus 0-2 par Benfica à l'aller, vont sans doute dire au revoir à la Champions League dès ce soir, du côté de Lisbonne.

Lundi soir, sur le plateau de La Tribune, les chroniqueurs présents ont été assez durs avec le nouvel entraîneur du FC Bruges, Scott Parker, mais aussi avec les joueurs...

"Ce qu'il se passe à Bruges, c'est incompréhensible, a souligné Philippe Albert. Ces mêmes joueurs, en début de saison, nous ont offerts des moments incroyables en Champions League. C'était exceptionnel. Après ces rencontres européennes, il y avait déjà des matches de moins bonne facture en Belgique et des points perdus, mais cela ne prêtait pas à conséquence. À l'heure actuelle, Gand et le Standard sont plus forts, et d'ici deux ou trois semaines, Bruges pourrait se retrouver à la septième place du classement. Aller à Ostende avec Hans Vanaken en 6, c’est un aveu de faiblesse incroyable de la part du Club de Bruges. Je pense que contre le Standard, il va y avoir une réaction... mais si ce n'est pas le cas, le Standard ira gagner à Bruges. Quand les résultats ne sont pas là et que les cadres n'adhèrent pas au système de jeu... Mettre Scott Parker dehors ? À court terme, c'est la solution, oui."

"Scott Parker manque de professionnalisme, il arrive à la tête d'un club qui joue en Champions League, et il ne connaît pas l’équipe, a surenchéri Nordin Jbari. Clinton Mata, par exemple, il revient de blessure et joue moins bien pendant un match, il est dehors. Il cherche la solution ? Il y avait une solution. Bruges a une ossature, c’est lui qui a mis Bruges dans cette situation-là. Il n'a pas le niveau."

"Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas à Bruges, a ajouté Marc Wilmots. Avant, tout roulait, maintenant, les joueurs ont perdu leur confiance. Qui aurait dit que Bruges ne prendrait que la moitié des points en championnat ? Ils vont peut-être tout perdre. C'est la panique à bord !"