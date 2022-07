Scotland Yard : quand l’avocat du village abusait de l’arsenic

La famille Armstrong intègre les codes de ce qu’on appelle la grande bourgeoisie de province. Herbert Armstrong est originaire d’une famille modeste. Mais il est ambitieux et il parvient à s’élever socialement. Son passage à Cambridge y est pour quelque chose. Sa position de sollicitor lui donne une "assise sociale" et une certaine honorabilité, lui permet d’intégrer des groupes sociaux privilégiés. Son engagement comme volontaire, au cours de la Première guerre, "couronne" son ascension sociale. Il revient avec les honneurs et l’aura du héros de guerre.

Mais voilà, cette réussite, et la vie bien rangée des Armstrong, va être bouleversée par la maladie, puis la mort de son épouse, Katherine.

En plus d’avoir perdu son épouse, Armstrong va bientôt faire face à autre chose. Il pensait rester le seul sollicitor du village. Mais voilà qu’un nouveau sollicitor s’installe… Il s’appelle Oswald Martin. C’est un homme jeune. Et il a tout ce qu’il faut pour devenir lui aussi, un homme honorable, qui trouvera sa place dans la bonne société de Hay. Et ça, Herbert Armstrong ne le supporte pas… Pour ne rien arranger, Oswald Martin vient s’installer sur les hauteurs, en face de la villa Armstrong. Pour lui, Martin est un rival qui veut prendre sa place. Mais Herbert n’est pas du genre à manifester ses sentiments, au contraire. Il décide de maintenir des relations très courtoises, cordiales, même amicales en apparence.