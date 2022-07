Scotland Yard : l’histoire vraie qui se cache derrière le film "La Grande Attaque du train d’or"

Un matin de mai 1855, une fabrique de lingots d’or réputée, le célèbre établissement parisien "Veuve Lyon-Alemand et fils", découvre qu’on lui a dérobé un certain nombre de lingots. L’or arrive du continent américain et transite par l’Angleterre. Alors, après avoir relevé certaines évidences, les policiers français redirigent les soupçons de l’autre côté de la Manche.

Au sein de Scotland Yard, l’affaire est confiée à la Detective Branch, une unité qui n’a que quelques années d’existence, comme nous le rappelle Jérôme de Brouwer :

Rappelons qu’à l’origine, le projet de Scotland Yard était essentiellement de former une institution de maintien de l’ordre public et de prévention du crime. Son objectif premier n’était pas la découverte des criminels. On sollicitait d’autres services policiers, distincts de la Metropolitan Police. Notamment les Bow Street Runners. Mais Scotland Yard ouvre une "section" spécialisée dans l’investigation criminelle en 1842, la Detective Branch. L’assassinat de Lord Russel, en 1840, et l’enquête qui a suivi, avec ses failles (cf. un autre épisode d’Histoire criminelle), en a provoqué la formation. Une petite équipe à l’origine… Ils sont huit : 2 inspecteurs et 6 sergents. Elle est initialement dirigée par Pearce, l’inspecteur responsable de l’enquête sur l’assassinat de Lord Russel. Élément nouveau à l’époque, les policiers de la Detective Branch ne portent plus l’uniforme, mais sont habillés en "bourgeois", en civil…

Ainsi, l’attaque du train d’or est le premier crime "très professionnel" sur lequel la Detective Branch a été amenée à enquêter. Certes, ce n’est pas un meurtre effroyable, mais le montant du vol est considérable : plus de 17.000 livres de lingots et pièces d’or.