Scotland Yard : l'affaire du vol de collier de 61 perles dans un train entre Londres et Paris

Max Mayer contacte sa compagnie d’assurance, la Lloyd’s, et puis Scotland Yard. Le vol d’un collier aussi exceptionnel nécessite l’expertise des plus fins limiers d’Angleterre. Bien entendu, la presse en fait ses gros titres. Que ce soit en Angleterre ou en France. Le vol du collier de perles devient, dans les pages des journaux français, "L’affaire du collier". Mais la valeur de l’objet volé, et son caractère unique, vont embarrasser les auteurs du vol.

"En ce début de 20ème siècle, les perles de culture n’existent pas. Chaque perle est unique et particulière. Pièce unique, l’objet volé sera difficile à revendre, sinon peut-être perle par perle, et encore. Ces perles, ou certaines d’entre elles, sont identifiées par leur forme particulière, par leur brillant, ou d’autres caractéristiques. Voilà donc un objet bien encombrant. C’est ce qui va faire dire à la presse française de l’époque qui suit l’évolution de l’enquête, avec une certaine ironie, que les voleurs sont atteints de la "folie des grandeurs" et qu’ils feraient mieux de se concentrer sur des vols plus à leur portée… Rappelons que la Joconde elle-même a été volée au Louvre un peu plus tôt, en 1911".

Jérôme de Brouwer, historien du droit à l’ULB