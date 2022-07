Scotland Yard : des femmes empoisonnées à la strychnine à Lambeth, mais par qui ?

Seulement voilà, quatre mois plus tard, deux prostituées meurent dans des conditions étrangement similaires. Et dans leurs derniers soupirs, elles livrent à peu près le même signalement.

Alors, Scotland Yard se met en quête de celui que l’on surnomme "l'empoisonneur de Lambeth". Une traque qui va demander à la célèbre police londonienne de déployer tout son savoir-faire, précise Jérôme De Brouwer :

"L’un des éléments remarquables dans cette affaire, c’est la mobilité internationale de l’activité criminelle et l’internationalisation de l’enquête. On voit le protagoniste évoluer entre le Canada, les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Quant à l’enquête, on voit Scotland Yard effectuer de nombreux déplacements, en train, en bateau. Le coupable va tenter de s’enfuir outre atlantique (on repense notamment à l’affaire Webster) et c’est un véritable obstacle à l’enquête. Bien entendu, l’enquête criminelle devient plus complexe en raison du développement des moyens de transport internationaux auquel on assiste à la fin du XIXème siècle. Les services policiers doivent donc s’adapter. Cette internationalisation des affaires criminelles va conduire à la formation linguistique des membres de la Detective Branch puis du Criminal Investigation Department. La nécessité pour la police et la justice de développer de nouveaux moyens d’investigation en cette fin du XIXe siècle peut être aussi relevée dans la mobilisation des experts. Ce n’est qu’avec l’assistance d’experts, notamment en toxicologie, comme le médecin rencontré dans cette histoire, que l’enquête peut avancer."