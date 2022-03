Scorpions nouvelle tête d’affiche du Graspop Metal Meeting

Après la sortie de leur 19e album studio intitulé Rock Believer, les rockeurs allemands repartent en tournée. Le 17 juin 2022, le groupe sera de retour sur la plaine de Dessel !

Les formations ayant plus de 50 années au compteur n’ont plus vraiment besoin de présentation. La longévité de Scorpions prouve qu’ils sont appréciés par un vaste public, qu’ils arrivent à chaque fois à transporter. Cela montre aussi que ces musiciens ont toujours cru en eux. Ce n’est dès lors pas un hasard si Scorpions vient de sortir son 19e album et lui a donné le titre de Rock Believer. Le groupe est fin prêt pour une nouvelle tournée qui l’emmènera dans les plus grandes salles et les festivals les plus renommés !



Joyous Wolf, Killswitch Engage, L7, Monster Magnet et Obituary ont malheureusement dû annuler leur participation à la 25e édition du GMM.



Mais ne vous inquiétez pas : l’organisation vous propose des talents bien de chez nous. Enthroned, Killthelogo, Strains, The Curse Of Millhaven et Toxic Shock feront ainsi trembler le site de Dessel !



Celeste, Counterparts, Dana Dentata, Destruction, Dirty Honey, Eisbrecher, Rival Sons, Smash Into Pieces et Walls Of Jericho ont également confirmé leur venue, l’affiche du GMM 2022 est donc pratiquement complète.

Il ne reste plus que des tickets journée pour le vendredi. Achetez vos tickets sans plus attendre ICI.