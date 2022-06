Scorpions: les paroles de "Wind of Change" modifiées pour ne pas idéaliser la Russie

Scorpions a décidé de modifier les paroles du hit "Wind Of Change", pour éviter "d'idéaliser la Russie".

Suite au conflit avec l'Ukraine, déclaré depuis le 24 février dernier, les Allemands ont décidé de modifier quelques lignes de paroles avant de prendre la route pour les Etats-Unis et l'Europe (rappelons qu'ils seront chez nous, au Graspop Metal Meeting, le vendredi 17 juin).

Le chanteur Klaus Meine a expliqué à Die Zeit. “Ce n'est simplement pas juste de "romancer" la Russie avec des paroles comme ‘I follow the Moskva/ Down to Gorky Park…Let your balalaika sing“. Ils les ont donc transformées en “Now listen to my heart/ It says Ukrainia/ Waiting for the wind to change” et ces nouveaux mots seront projetés sur écran pendant la performance.

Sortie en 1991, cette power ballade est une des chansons les plus célèbres du groupe, et même si elle est sortie un an après la chute du mur de Berlin, elle reste intrinsèquement associée aux changements économiques et sociétaux de l'ex-URSS et à la fin de la guerre froide. Klaus Meine avait expliqué que ce morceau avait été écrit les 3 et 4 septembre 1989, un mois après un concert de Scorpions au Moscow Music Peace festival.