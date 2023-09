Score fou mais maîtrise bavaroise : le Bayern Munich bat Manchester United 4-3 sans trop trembler

Après une assez longue période de rodage où Manchester United parvient à tenir la dragée haute aux Bavarois, la physionomie du match change totalement à l’approche de la demi-heure de jeu.

Des largesses dans la défense mancunienne et André Onana qui se troue sur la frappe de Leroy Sané permettent aux Mancuniens de convertir leur première frappe cadrée en ouverture du score. Les hommes de Ten Hag peuvent s’en vouloir.

Et ils le font sans doute un peu trop, ils ruminent et encaissent beaucoup trop rapidement le but du break des pieds de Serge Gnabry après un travail admirable de Jamal Musiala. C’est 2-0, on sent les Red Devils assommés. En quatre minutes, le Bayern a fait très mal à son adversaire du soir sans même devoir forcer.

Heureusement pour les suspens et l’intérêt de la rencontre, Manchester United entame la deuxième période remobilisé et réduit rapidement l’écart. Rasmus Hojlund fait 2-1 dès la 48e minute et relance le club anglais dans cette rencontre.

L’éclaircie n’est que de courte durée pour United. Christian Eriksen commet une faute de main dans la surface munichoise et l’arbitre de la rencontre accorde un penalty après avoir consulté le VAR. Harry Kane se charge de le convertir tout en justesse et en force dans le petit filet. 3-1, le Bayern reprend son avantage de deux buts.

La situation aurait pu être encore plus catastrophique si la frappe de Leroy Sané n’avait pas échoué sur le poteau à la 56e minute.

Malgré cette brève période d’espoir, Manchester United ne semble pas du tout y croire. La révolte ne sonne pas et le Bayern peut se contenter de gérer. Ce qu’il fait jusqu’à la 85e environ.

Mais tout en étant à la peine et assez peu dangereux, Manchester United réduit quand même une nouvelle fois l’écart à la 88e grâce au jusqu’au-boutisme de Casemiro. Le Brésilien relance le suspense pour cette fin de rencontre que les Munichois pensaient sans doute tranquilles.

Le Bayern a réagi en touchant d’abord le poteau avant de faire trembler une nouvelle fois les filets grâce à un très joli but de Mathys Tel dans le temps complémentaire. 4-2.

Mais ce n’est pas le score final puisque Casemiro y est allé de son doublé pour faire 4-3 dans les derniers instants. La mini révolte de fin de rencontre est arrivée beaucoup trop tard et United n’a pas proposé un spectacle digne de son nom. Les mancuniens ont fait preuve d’un sacré réalisme en convertissant trois de leurs quatre tirs face à une défense de Munich pas au niveau ce mercredi soir.