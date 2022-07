Score en direct : Jabeur remporte le premier set, Rybakina breake dans le deuxième

Ons Jabeur face à Elena Rybakina c’est l’affiche de la finale dames de Wimbledon (15h). Une finale qui débouchera sur une lauréate inédite puisque ni la Tunisienne ni la Kazakhe n’ont remporté un Grand Chelem depuis le début de leur carrière.

Première joueuse issue du monde arabe à atteindre les quarts de finale d’un Grand Chelem à l’Open d’Australie en 2020, Ons Jabeur a amélioré sa propre performance ici à Wimbledon. Propulsée favorite du tournoi depuis l’élimination d’Iga Swiatek, la n°2 mondiale a écarté en demi-finale son amie Tatjana Maria (6-2 / 3-6 / 6-1). "C'est un rêve qui se réalise après des années de travail acharné et de sacrifices. Je suis heureuse que tout ça paye enfin et que je puisse jouer encore un match" a expliqué la joueuse âgée de 27 ans devenue un véritable modèle pour les joueuses et joueurs issus du continent africain. "Je veux être encore plus populaire et être une source d’inspiration pour plus de générations. Nous voulons voir plus de joueurs venir de cette zone du monde. Je veux voir plus de joueurs de mon pays, du Moyen-Orient, d’Afrique" a-t-elle insisté.

De l’autre côté du filet, il y aura Elena Rybakina. Née à Moscou, elle représente le Kazakhstan depuis 2018. Pour sa deuxième participation au tournoi de Wimbledon, Rybakina a réussi l’exploit en demi-finale d’éliminer Simona Halep, lauréate de l’édition 2019. Âgée de 23 ans, la Kazakhe sera la plus jeune finaliste à Londres depuis Garbine Muguruza en 2015.