Scooore Super League – La gardienne des Red Flames Nicky Evrard signe à OH Louvain

Nicky Evrard, la gardienne des Red Flames, quitte La Gantoise pour Oud-Heverlee Louvain. Le vice-champion de Belgique l’a annoncé ce lundi.

Evrard, 27 ans, avait défendu une première fois les buts de La Gantoise entre 2013 et 2017. Elle avait ensuite tenté l’aventure à l’étranger, à Twente entre 2017 et 2019 et puis au Sporting Huelva entre 2019 et 2020. Avant de revenir au plat pays et de rejoindre La Gantoise dès la saison 2020-2021…

Evrard compte 51 présences en équipe nationale, dont elle est désormais la titulaire entre les perches.

A OHL, Evrard retrouvera quatre Red Flames sélectionnées pour l’Euro féminin de football, qui débute mercredi en Angleterre : les défenseuses Sari Kees et Amber Tysiak ainsi que les attaquantes Ella Van Kerkhoven et Hannah Eurlings. La Belgique disputera son premier match dimanche contre l’Islande et la portière des Flames pense que l’équipe est prête pour la compétition : "Nous savons que si nous battons l’Islande, nous serons bien parties. Mais les trois matchs seront importants. Nous devrons d’abord nous focaliser sur l’Islande puis rester compactes et concentrées contre la France".