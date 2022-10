Sclessin: un atelier couture pour lutter contre la précarité menstruelle

L'idée de cet atelier vient de l'association BruZelle qui lutte contre la précarité menstruelle: "Depuis six ans, -j'ai fondé BruZelle en 2016-, on a dépassé 1.800.000 produits menstruels distribués gratuitement" explique Veronica Martinez. "L'importance des trousses, c'est que, quand on est en précarité menstruelle et qu'on fréquente la maison médicale de Sclessin par exemple, on peut en trouver sur place, et ça peut répondre à une urgence."