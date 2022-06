On y apprend notamment que si elles veulent avoir une relation à court terme, les femmes vont estimer que soit embrasser sur la bouche, soit avoir un contact corps à corps, soit avoir des contacts sexuellement indicatifs, vont être très efficaces, avec une valeur moyenne de 6,41.

Chez les hommes, c'est très différent : pour une relation à court terme, ils estiment que le comportement de flirt le plus favorable est d'arriver à faire sourire la partenaire, en souriant eux-mêmes de façon à favoriser la relation.

Par contre, pour une relation à long terme, les hommes et les femmes se rejoignent sur la meilleure technique de flirt à utiliser, et c'est l'humour ! Avec ensuite le comportement socialement agréable, le dialogue de plus en plus intime.