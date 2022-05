Sciences : Le café est-il bon pour la santé ?

Annals of Internal Medicine a réalisé une étude sur plus de 521 000 personnes, dans dix pays européens, pendant 16 ans. Cette étude a démontré que ceux qui prennent du café de façon régulière, à raison de 3-4 tasses minimum par jour, présentent une augmentation de la survivance. Les chiffres montrent une baisse de la mortalité.

L’étude a également montré une diminution du niveau d’inflammation, une baisse du risque de diabète, de la résistance à l’insuline, une baisse des décès par maladies cardiovasculaires, une baisse des maladies liées aux problèmes digestifs. Bref, toute une série d’effets positifs attribuables au café !

Une autre étude, qui a porté sur 1 million de personnes, s’est intéressée au cancer de la prostate et a montré que, si l’on consomme plus de 3 à 4 tasses par jour, on peut diminuer de 50% les problèmes liés à ce cancer. La caféine diminue la prolifération des cellules cancéreuses et limite le développement des métastases.