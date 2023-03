"Sciences et tech : elles prennent leur place", une série de podcasts créée par Les Grenades

Sarah Baatout est cheffe de l’unité de radiobiologie du Centre belge d’étude nucléaire à Mol. Ses recherches participent au plus près à la lutte contre le cancer, mais aussi à l’envol des prochaines cohortes d’astronautes dans l’espace.

Dans cet épisode, elle nous emmène dans son univers fait de microscopes, de machines étranges qui simulent l’apesanteur, de mini-organes… À la pointe de la médecine de demain, en plus de son travail au laboratoire, elle enseigne à l’université de Gand et de Leuven. Elle observe avec grand intérêt une évolution des mentalités dans le monde académique notamment grâce au mouvement #metoo qui fait bouger les lignes et lève le voile sur les violences sexistes trop longtemps gardées sous silence.

Fervente défenseuse d’une plus grande diversité dans les sciences et la tech’, elle pointe la nécessité de déconstruire les stéréotypes qui freinent le développement des carrières des femmes. Aussi, elle insiste sur l’urgence d’ouvrir ces secteurs pour limiter les biais de genre dans la recherche : des angles morts qui peuvent entrainer des conséquences sur les corps et la santé des femmes. Un portrait rempli d’empouvoirement et de dynamisme.