Sciences : des chercheurs de l’ULB font un grand pas dans la lutte contre les maladies neurologiques

Le champ des neurosciences est en pleine effervescence à l’heure actuelle. Mieux comprendre et trouver des manières pour combattre les maladies du cerveau comme l’accident vasculaire cérébral, le cancer cérébral et les maladies neurodégénératives est dans le collimateur de nombreux scientifiques. Et un pas important a peut-être été franchi ce jeudi par les chercheurs du département de biologie moléculaire de la Faculté des Sciences de l’ULB.

Ces derniers, dirigés par le professeur et investigateur WELBIO (Walloon Excellence in Lige Sciences) Benoit Vanhollebeke, ont découvert des molécules qui pourraient être porteuses d’espoir. Sur les souris, elles ont montré qu’elles peuvent agir pour ralentir certaines de ces pathologies en agissant sur les vaisseaux sanguins cérébraux. Des conduits qui pourraient affecter en profondeur la santé de notre cerveau…

Leur découverte, fruit d'une collaboration internationale, a été publiée dans le prestigieux journal scientifique Science.

Explications...