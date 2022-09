Sciences : connaissez-vous les Nobels de l’improbable ?

Le 2e exemple concerne le Prix Ig Nobel en littérature. Il a été attribué à Eric Martinez, qui travaille au MIT, pour son article publié dans la revue Cognition. Avec son équipe, il a étudié la littérature des contrats en anglais. Il a analysé de façon statistique un corpus de 184 types de contrats différents et plus de 10 millions de mots. Il a ainsi pu montrer que les contrats sont de fait incompréhensibles et surtout écrits expressément pour être incompréhensibles.

Les chercheurs ont remarqué qu’on a systématiquement recours, pour ces contrats, à tout un jargon inutile, non compréhensible par le profane. On appelle cela des mots à très basse fréquence. On utilise par ailleurs des voix passives en conjugaison, qui rendent la lecture beaucoup plus complexe. Enfin, des structures apparaissent au milieu du contrat, qui ne peuvent être comprises que si on a lu le contrat jusqu’au bout.