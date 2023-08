Science : pourquoi la musique apaise les douleurs ?

On le sait, la musique apaise la douleur. Lorsqu'on en diffuse dans les cabinets dentaires, la douleur des patients diminue, à hauteur parfois de 65%. Et ce n'est pas une question de relaxation. On vient de comprendre, par une étude réalisée sur des souris, que la musique a une action plus directe sur le cerveau. Explications avec le physicien Pasquale Nardone.

Le corps est parcouru de détecteurs, les nocicepteurs, qui nous permettent de conserver notre intégrité physique lorsque nous sommes agressés par des piqûres, des déformations mécaniques, du chaud, du froid, de l'acide, etc. Des influx nerveux envoient ces informations vers notre cerveau. C'est le thalamus, enfoui très profond au niveau du tronc cérébral, qui traite ces données. Et, comme tout est interconnecté au niveau cérébral, le fait d'avoir mal peut concerner de 15 à 20 parties du cerveau !

Il est possible de déconnecter cette information, au moyen de l'anesthésie locale. Dans ce cas, l'information de 'l'attaque physique' que nous subissons ne parvient plus au cerveau.