Scidius à Etalle, une entreprise en recherche permanente

A Croix-Rouge, Etalle, l'entreprise Scidius s'est installée en 2015 sur le site de la scierie de feuillus Dusausoit, mais pour y développer de nouvelles activités. Différents procédés innovants comme la torréfaction du bois ou la mise en valeur du bois en billions carrément. Romain Troquet, le Directeur de Scidius Sa :

"On a fait le plus grand carport solaire du monde à Pairy Daiza, et là on a fait 1600 poutres et 1600 poteaux, uniquement avec du bois organique, donc on est capable d'aller chercher l'arbre en forêt, d'y appliquer un usinage précis avec nos robots et finalement de s'affranchir d'avoir besoin de références pour faire de la fonctionnalité. Et grâce à cela on a fait ce car port avec 6500 mètres cubes de bois au lieu de 22000 mètres cubes pour la même fonctionnalité."

Et l'entreprise Scidius mise aussi avec deux partenaires sur la recherche développement :

"Sans la recherche et le développement on ne fait rien. A l'heure actuelle, les cerveaux qui sont bien faits on va dire, sont dans les universités, et ce serait dommage que chacun travaille de son côté, alors qu'en se mettant autour de la table, on arrive à des solutions qu'on peut industrialiser rapidement. En tant qu'industriel on donne une logique réaliste aux universités, et elles, arrivent à nous faire prendre du recul sur notre situation également."