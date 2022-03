Schwarzie VS Poutine : Jérôme de Warzée revient sur la vidéo de Schwarzenegger à Poutine

Les stars se mobilisent de plus en plus afin de dénoncer les actes qui se passent actuellement en Ukraine. Jérôme de Warzée, dans le Cactus revient sur l’acteur Arnold Schwarzenegger qui a partagé également un message aux Russes et à Poutine.

"Alors, Vladimir Poutine sera-t-il touché par cette vidéo, personne ne le sait, mais ici, en Belgique, on sent déjà son effet. Schwarzie sort sa vidéo, hop, on repousse le CODECO de deux semaines, ça, c’est de l’influence ! Il nous enverrait une vidéo de 10 minutes évoquant la gare de Mons, elle serait terminée après 7 min 56."