Schwartzman renvoie Dimitrov à la maison sur une superbe balle de match

L'Argentin Diego Schwartzman, 16e mondial, a dominé vendredi au 3e tour de Roland-Garros le Bulgare Grigor Dimitrov (21e), 6-3, 6-1, 6-2, et pourrait affronter le N.1 mondial Novak Djokovic en 8es de finale. L'Argentin a terminé la rencontre sur une superbe balle de match, à l'image de sa prestation ce vendredi.

Face à Dimitrov, qui n'avait pourtant lâché que 10 jeux lors de ses deux premiers tours, Schwartzman a su dès le départ prendre le contrôle du jeu pour ne plus le lâcher. Et quand en début de 3e set, le Bulgare a semblé se rebeller en breakant d'entrée, Schwartzman a vite remis les pendules à l'heure, enchaînant 6 jeux d'affilée pour s'imposer en 2h15.

Au prochain tour, Schwartzman pourrait tomber sur un adversaire autrement plus coriace en la personne de Djokovic. Pour cela, le Serbe doit d'abord battre ce vendredi au 3e tour le Slovène Aljaz Bedene (195e).

Pour le moment, les affrontements entre les deux hommes ont toujours tourné à l'avantage du N.1 mondial (6 victoires à 0), mais comme l'a fait remarquer l'Argentin juste après sa victoire, "quand on s'est affronté ici (en 2017) ça s'était fini en 5 sets, donc qui sait. Je me sens bien à Paris, j'ai beaucoup de bons souvenirs ici, donc on verra bien".