Schubert in Love : nous avons tous quelque chose en nous de Schubert avec Rosemary Standley

Nous avons tous quelques notes de Schubert enfouies en nous. Presque sans le savoir, des souvenirs et des émotions reliés à cette musique surgissent de manière inattendue et courbent le temps. Avec Schubert in Love, l’Ensemble Contraste embrasse la voix inclassable de Rosemary Standley – chanteuse du groupe folk Moriarty et artiste protéiforme – pour un voyage exploratoire au cœur de l’œuvre du compositeur autrichien. Un mélange des genres qui décomplexe la musique classique et métamorphose l’œuvre du génie romantique dans un vibrant hommage.

