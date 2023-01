Schubert est amoureux, ou comment sublimer ses chagrins d'amour par la musique

A priori, Schubert est amoureux, ça paraît magnifique. Mais chez Schubert, disons que l’amour n’a pas été une grande réussite. Ce spectacle retrace l’histoire de son premier amour… le jeune Schubert était amoureux de Therese, une jolie chanteuse de sa chorale. Mais voilà, il est pauvre et le mariage lui est interdit à cause de sa condition. Il va aller chercher l’amour ailleurs et va contracter la syphilis dont il finira par mourir. Le spectacle Schubert est amoureux raconte comment le compositeur éperdument amoureux va sublimer cette histoire d’amour ratée en chansons.

Dans le spectacle, c’est la truite qui parle. C’est elle qui raconte comment le compositeur a été amené à écrire sur elle et amène beaucoup d’humour et de décalage.

Therese Grob, une chanteuse et aussi le premier amour de Schubert est interprétée par la mezzo-soprano Sarah Laulan, révélée au grand public par le Reine Elisabeth en 2014 et Franz Schubert est incarné par le pianiste Julien Brocal, qui comme sa comparse aime se multiplier, sortir des sentiers battus en soutenant notamment des projets éducatifs ou en jouant des lieux insolites pour toucher d’autres publics.

Mais revenons à notre Truite, portée par Julien Fanthou. Lui est artiste de cabaret. Il chante, il danse et il a un seul en scène qui s’appelle Le Goujon folichon — du nom de ce petit poisson d’eau douce. La Truite raconte, le personnage de Schubert compose et nous suivons l’évolution de Thérèse qui finit par se marier avec un boulanger-pâtissier.

On évoque un peu la vie de Schubert — les débuts en tout cas — et puis la genèse de ses lieder. La Truite ou Marguerite au rouet ou la Femme nonne. L’histoire est tournée en dérision par la Truite qui est quand même ravie que ce drame ait eu lieu parce que sans ça, elle n’aurait jamais existé et ne serait jamais devenue célèbre.

En allant voir Schubert est amoureux conçu et écrit par Sophie van der Stegen, avec Sarah Laulan, Julien Brocal et Julien Fanthou, vous ne risquez qu’une chose, c’est de passer un bon moment ! Le spectacle est joué ce samedi 21 et ce dimanche 22 janvier à 11h30 et à 15h au Petit Théâtre Mercelis. Le spectacle est recommandé aux plus de 7 ans.